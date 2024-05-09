Дмитрий Черышев: «Допускаю приезд Дениса в Россию, все возможно»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев ответил на вопрос о дальнейшем будущем его сына Дениса.

28 марта стало известно, что 33-летний футболист покинет «Венецию» ближайшим летом на правах свободного агента. За итальянский клуб он провел 34 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

«Сейчас заканчивается лига, а дальше посмотрим. Допускаю ли я приезд Дениса в Россию? Все может быть, почему нет», — приводит слова Черышева-старшего «РБ Спорт».

Ранее в своей карьере Черышев, являющийся уроженцем Нижнего Новгорода, выступал за мадридский «Реал», «Валенсию», «Вильярреал» и «Севилью».