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Сегодня, 16:24

Дмитрий Черышев: «Допускаю приезд Дениса в Россию, все возможно»

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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев ответил на вопрос о дальнейшем будущем его сына Дениса.

28 марта стало известно, что 33-летний футболист покинет «Венецию» ближайшим летом на правах свободного агента. За итальянский клуб он провел 34 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

«Сейчас заканчивается лига, а дальше посмотрим. Допускаю ли я приезд Дениса в Россию? Все может быть, почему нет», — приводит слова Черышева-старшего «РБ Спорт».

Ранее в своей карьере Черышев, являющийся уроженцем Нижнего Новгорода, выступал за мадридский «Реал», «Валенсию», «Вильярреал» и «Севилью».

Источник: «РБ Спорт»
Денис Черышев
Футбол
РПЛ
ФК Венеция
Дмитрий Черышев
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