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Отец Даку заявил, что его сын остается в «Рубине»

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Фехми Даку, отец албанского форварда «Рубина» Мирлинда Даку, заявил, что его сын ничего не знает об интересе со стороны других клубов РПЛ.

«Мирлинд несколько дней назад был дома, я спрашивал его про «Спартак» и «Краснодар», но он сказал, что ничего не знает об этом, ему ничего не говорили. Как мне сказал сын, «Рубин» принял решение, что Мирлинд остается в клубе. Он два дня назад вернулся в Казань и уже тренируется с командой», — приводит слова Даку Sport24.

Даку выступает за казанский клуб с лета прошлого года. Он провел за команду 40 матчей, забил 15 мячей и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 миллиона евро. Его контракт с «Рубином» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Sport24
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Мирлинд Даку

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