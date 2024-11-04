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Отец форварда «Пари НН» Боселли: «Хуан очень сильно вырос в России»

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Пабло Боселли, отец уругвайского нападающего «Пари НН» Хуана Мануэля Боселли прокомментировал победу нижегородцев над «Ахматом» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

В матче с грозненцами форвард забил победный гол.

«Команда много владела мячом, это очень хорошо! Виктор Гончаренко прекрасно заряжал команду эмоциями. Хуан Мануэль очень сильно вырос в России. Он очень благодарен за это «Пари НН», благодарен за хорошее отношение к нему в команде. В 24 года Хуан стал профессионалом. Если за ним придет статусная команда, то нам бы хотелось сделать шаг вперед и доказать, почему Боселли считается хорошим футболистом. У меня нет сомнений, что с его техническими и физическими качествами он может выделяться в важных матчах. Для нас сейчас очевидно, что Хуан должен сосредоточиться на игре за «Пари НН» и продолжать расти там для своей команды и для своих людей. А потом мы посмотрим, что ждет нас в будущем», — приводит слова Боселли-старшего Legalbet.

24-летний форвард выступает за нижегородский клуб с сентября 2023 года. В сезоне-2024/25 Боселли провел за «Пари НН» 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

«Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 15 очков.

Источник: Legalbet

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