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РПЛ

19 мая, 15:49

Отец Шпилевского предложил обратиться в «Динамо» с вопросом об интересе к тренеру «Ариса»

Алина Савинова
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Николай Шпилевский, отец и агент главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского, прокомментировал информацию об интересе «Динамо» к специалисту из кипрской команды.

«Переговоры? Обратитесь в «Динамо». У нас сейчас речь о последних двух матчах «Ариса», которые нужно достойно сыграть. После заключительного тура чемпионата Кипра с удовольствием пообщаемся», — приводит «РБ Спорт» слова Шпилевского.

19 мая в СМИ появилась информация о том, что московский клуб заинтересован в услугах главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского.

14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам текущего сезона команду будет готовить Павел Алпатов. Бело-голубые на данный момент занимают 7-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 42 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-shpilevskij-peregovory-obratites-v-dinamo/
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
Николай Шпилевский
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