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Отец Сафонова — о возможном трансфере сына в «ПСЖ»: «Впереди паровоза бежать нельзя»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Евгений Сафонов, отец вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможный переход сына в «ПСЖ».

«Общался с Матвеем. Но комментировать ничего не буду. Почему? Не хочу. Смысла нет. Я работаю в «Локомотиве-Кубань», у нас есть такая поговорка: «впереди паровоза бежать нельзя», слышали, наверное, да? Если главный тренер футбольного клуба «Краснодара» не стал комментировать, почему кто-то другой должен комментировать. Тут никто не имеет права. Я понимаю, это ваша работа заходить через окно, если закрыта дверь. Но не в этом случае. Не стоит.

 
Матвей Сафонов и&nbsp;Джанлуиджи Доннарумма. Готов ли Сафонов стать парижским Агкацевым? Даже ошибающийся Доннарумма остается звездой «ПСЖ»

Фабрицио Романо писал о сделке, как о практически завершенной? Я честно говоря, не знаю, кто это такой. Я вообще посторонний человек, с футболом на Вы. Если бы я был каким-то агентом или еще кем-то. Но я просто отец. Хотел бы переехать в Париж? У меня своя работа здесь, поэтому зачем», — сказал Сафонов-старший «СЭ».

25-летний Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». Всего за команду он провел 175 матчей, пропустил 208 голов и 53 раза отыграл на ноль. Его контракт рассчитан до конца января 2029 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сафонова в 18 миллионов евро.

Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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