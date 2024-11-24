Отец Игнатова: «В декабре планируем встречу со «Спартаком» для обсуждения будущего Михаила»

Сегодня, 15:30
Александр Игнатов, отец полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.
— В декабре планируем встречу со «Спартаком», как раз для обсуждения будущего Михаила. Он работает результативно, находится в отличной спортивной форме. Готов выходить, помогать команде. Так, видимо, складывается судьба в нынешних условиях. В прошлом сезоне он выходил, играл, показывал результат на поле и все были этим довольны. Сейчас такой возможности, к сожалению, не предоставляется.
Вчера был тяжелый, энергозатратный матч с «Локомотивом». С учетом сложного выезда, возможно, будет какая-то ротация в Кубке против «Ростова». Если Михаил выйдет на поле, будет возможность продемонстрировать свою полезность команде, что он всегда делает, когда на поле. Изначально, выбор игрового состава — это прерогатива тренера. Сколько их сменилось за все время: семь или восемь? Я даже не считаю. Иногда, конечно, попадаешь на своего тренера, который доверяет и выпускает. А есть тренеры иного плана. Возможно, Станкович хочет пробудить в нем зверя на вторую часть сезона. Увидим.
Все нормально. Здесь спортивная конкуренция. Иногда какие-то определенные вещи должны сложиться, чтобы человек выходил и доказывал. К сожалению, на поле выходят 11 [игроков]. Впереди еще сборы. Там можно будет доказать свою состоятельность, наверняка будут изменения и по самой игре. Станкович же тоже пришел в переходный момент. Кто попал в струю, кого увидел — хорошо.
Футбол — сложная штука, многовекторная, как говорят. Надеемся, что все получится. Михаил всегда готов играть и радовать болельщиков «Спартака», — сказал Игнатов «СЭ».
Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» может продать или отдать в аренду Игнатова уже этой зимой.
В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел за «Спартак» 9 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Россиянин выступает за московский клуб с 2021 года. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2025 года.
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|15
|31-17
|30
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Кр. Советов
|16
|15-24
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|13
|Химки
|16
|18-30
|13
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|16
|14-31
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|16 (10+6)
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|14 (12+2)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)