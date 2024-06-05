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Сегодня, 17:52

Отец Кирилла Панченко: «Пойдет в аренду, так как получал мало игрового времени»

Зарина Халимхонова
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Виктор Панченко, отец Кирилла Панченко, прокомментировать «СЭ» будущее сына в «Химках».

«Будем принимать решение ближе к началу сезона, когда соберется команда. Сейчас все в отпуске, отдыхают. Скорее всего, это будет аренда. Потому что при Андрее Талалаеве Кирилл получал мало игрового времени. В основном будем рассматривать российские клубы. Я люблю Россию! Сам никогда не мечтал уехать из страны, поэтому и старшему сыну этого не желаю», — сказал Панченко «СЭ».

В сезоне-2023/2024 футболист сыграл 19 матчей, отличившись 2 голами и 1 результативным действием. Контракт с «Химками» действует до 30 июня 2025 года.

Андрей Талалаев
Кирилл Панченко
ФК Химки
0
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