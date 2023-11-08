Отец Кокшарова считает правильным решение «Краснодара» ограничить общение его сына с прессой

Отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова Эдуард Кокшаров прокомментировал решение клуба ограничить контакты его сына с прессой.

«Думаю, да, [правильно решение]. Для журналистов важен информационный повод и преподнесение какой-либо вредной информации, а это может повлиять на развитие карьеры молодого футболиста. Молодым игрокам нужно ограничивать общение с журналистами, чтобы они больше посвящали себя футболу», — цитирует Кокшарова-старшего Metaratings.ru.

Кокшаров является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне 18-летний нападающий провел за «быков» 11 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с краснодарской командой рассчитан до июня 2025 года.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко за 14 туров.