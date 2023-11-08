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Сегодня, 23:03

Отец Кокшарова — о контракте игрока с «Краснодаром»: «Финансовая сторона неинтересна»

Алина Савинова
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Отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова Эдуард Кокшаров рассказал о том, как игрок подписывал первый контракт с клубом.

«Вообще, у нас интересная история. Александр — воспитанник академии, и, разумеется, настал момент, когда ему «Краснодар» предложил первый контракт. Я ему спокойно объяснил, что теперь настало наше время отдавать долги за то, что клуб тебя взял мальчиком и довел до профессионального уровня. Поэтому мы даже не рассматривали другие варианты. Я ему сказал: «На сколько тебе скажут, на столько и подписывай контракт». Это первое соглашение в жизни, и финансовая сторона сейчас абсолютно неинтересна. Нужно быть нормальным человеком, и тогда все будет. У нас сегодня такой подход», — цитирует Кокшарова-старшего Metaratings.ru.

В текущем сезоне 18-летний нападающий провел за «быков» 11 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с краснодарской командой рассчитан до июня 2025 года.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко за 14 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/otec-koksharova-o-kontrakte-s-krasnodarom-finansovaya-storona-neinteresna-303382/
Александр Кокшаров
Футбол
РПЛ
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