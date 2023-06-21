Отец Кузяева назвал неправдой финансовые запросы игрока «Бешикташу»

Адьям Кузяев — отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева — назвал неправдой финансовые запросы игрока «Бешикташу», сообщает Sport24 со ссылкой на турецкие СМИ.

«Это неправда. Данная информация никак не соответствует действительности», — цитирует Кузяева Sport24.

Действующий контракт российского хавбека с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2023 года. Он выступает за сине-бело-голубых с лета 2017 года.

В минувшем сезоне Кузяев провел 38 матчей за «Зенит», в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.