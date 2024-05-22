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Сегодня, 22:25

Отец Кузяева отреагировал на информацию об интересе «ПСЖ» к Сафонову

Виктория Кравченко
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Отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева Адьям Кузяев поделился мнением о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Матвей очень сильный вратарь. Уверен, что Сафонов спокойно сможет заиграть в «ПСЖ». Не согласен, что с Доннарруммой тяжело будет конкурировать, потому что Матвей посильнее итальянца и сможет быть первым номером», — цитирует Кузяева Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что «Краснодар» и «ПСЖ» начали переговоры о переходе голкипера. Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.

Матвей Сафонов
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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