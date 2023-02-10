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Сегодня, 16:28

Отец Кузяева высказался о возможном уходе футболиста из «Зенита»

Константин Белов
Корреспондент
Далер Кузяев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, в разговоре с корреспондентом «СЭ прокомментировал новость о том, что клуб и футболист не могут достичь договоренности о новом контракте.

«Далер игрок «Зенита». Он усиленно готовится ко второй части сезона. Отношения с руководством клуба у нас великолепные. Мы постоянно в контакте. У Далера действующий контракт с клубом», — сказал Кузяев-старший «СЭ».

Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета этого года.

Кузяев перешел в «Зенит» из «Ахмата» в 2017 году. В нынешнем сезоне 30-летний футболист провел 20 матчей во всех турнирах за питерцев, забил пять голов и отдал пять голевых передач.

Далер Кузяев
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