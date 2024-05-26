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Сегодня, 15:28

Отец Кузяева заявил, что Далер следил за интригой в РПЛ

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Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, высказался о чемпионстве «Зенита», в котором ранее выступал его сын.

«Далер постоянно на контакте с ребятами, «Зенит» — часть его жизни. Он очень рад очередному чемпионство команды. Следил за интригой в РПЛ. Победа была заслуженной! Приедет в сборную России и поздравит ребят с чемпионством», — сказал старший Кузяев Metaratings.ru.

«Зенит» по итогам сезона-2023/24 в шестой раз подряд стал чемпионом России, набрав 57 очков. Петербургский клуб благодаря победе над «Ростовом» (2:1) в 30-м туре РПЛ на один балл опередил «Краснодар» и московское «Динамо».

Источник: Metaratings.ru
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