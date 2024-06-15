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Сегодня, 16:36

Отец Кузяева заявил, что у Сафонова есть хорошая наглость

Виктория Кравченко
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Отец игрока «Гавра» Далера Кузяева Адьям оценил шансы вратаря Матвея Сафонова во французской лиге.

— Матвей сможет играть во Франции. У него хватает такой хорошей наглости, честолюбия. И за место «первого номера» в «ПСЖ» может побороться. Я не сказал бы, что Доннарумма — такой уж сильный вратарь. Были у него «ляпы» в чемпионате, вспомнить хотя бы матч с «Гавром», когда он получил красную карточку.

— В какой манере играют вратари во Франции? Вы часто смотрите чемпионат.

— Не думаю, что есть какая-то общая манера. Каждый играет, как может — так же, как у нас в России и в Европе. Кто-то лучше, кто-то хуже. Не скажу, что кто-то из вратарей лиги сильно выделяется.

— Не удивились, что «ПСЖ» купил Сафонова?

— Нет, вообще не удивился. Матвей, считаю, созрел для этой лиги. Может отвоевать себе место в составе «ПСЖ», если будет работать и совершенствоваться, — цитирует Кузяева «РБ Спорт».

14 июня «ПСЖ» и «Краснодар» объявили о трансфере 25-летнего россиянина в парижский клуб. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/otets-kuzyaeva-u-safonova-est-horoshaya-naglost/
Матвей Сафонов
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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