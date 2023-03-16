Отец Марадишвили заявил, что футболист не планирует выступать за сборную Грузии

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Коба Марадишвили, отец полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили, заявил, что футболист не планирует выступать за сборную Грузии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Также отец Марадишвили опроверг информацию о том, что полузащитник занимается оформлением необходимых для выступления за национальную команду Грузии документов.
Ранее сообщалось, что футболист намерен сменить спортивное гражданство на грузинское.
В текущем сезоне полузащитник провел 20 матчей в составе «Локомотива», в которых забил два гола и сделал три результативные передачи. За молодежную команду России Марадишвили сыграл шесть матчей.