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Сегодня, 15:39

Отец Марадишвили заявил, что футболист не планирует выступать за сборную Грузии

Алина Савинова
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Коба Марадишвили, отец полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили, заявил, что футболист не планирует выступать за сборную Грузии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также отец Марадишвили опроверг информацию о том, что полузащитник занимается оформлением необходимых для выступления за национальную команду Грузии документов.

Ранее сообщалось, что футболист намерен сменить спортивное гражданство на грузинское.

В текущем сезоне полузащитник провел 20 матчей в составе «Локомотива», в которых забил два гола и сделал три результативные передачи. За молодежную команду России Марадишвили сыграл шесть матчей.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230316/maradishvili-1858306026.html
Сборная Грузии по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Константин Марадишвили
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