Отец Марадишвили заявил, что футболист не планирует выступать за сборную Грузии

Коба Марадишвили, отец полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили, заявил, что футболист не планирует выступать за сборную Грузии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также отец Марадишвили опроверг информацию о том, что полузащитник занимается оформлением необходимых для выступления за национальную команду Грузии документов.

Ранее сообщалось, что футболист намерен сменить спортивное гражданство на грузинское.

В текущем сезоне полузащитник провел 20 матчей в составе «Локомотива», в которых забил два гола и сделал три результативные передачи. За молодежную команду России Марадишвили сыграл шесть матчей.