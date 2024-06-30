Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:14

Отец Митая признался, что защитник «Локомотива» хочет сменить команду

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Лин Митай, отец защитника «Локомотива» Марио Митая, рассказал о планах сына по смене клуба.

«Правда в том, что Марио чувствует себя немного одиноко в «Локомотиве», и он хотел бы перейти в команду, которая верит в него чуть больше. В Италии к нему проявляют интерес, как и в некоторых других странах, но вопрос в том, что его команда попросит за трансфер», — цитирует отца футболиста РИА «Новости».

Митай выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел за железнодорожников 27 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.На Евро-2024 20-летний защитник провел три полных матча в составе сборной Албании.

Ранее Митай играл за греческий АЕК. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость албанца в 2 миллиона евро.

Источник: РИА «Новости»
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Марио Митай
0
Читайте также
Восемь российских вратарей выбрали на драфте НХЛ-2024
Россиянка Абдуллина покинула «Челси»
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
Лаутаро обошел Пеле, Месси не попал в состав, а Канада выбила Чили. Что произошло на Кубке Америки-2024 30 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Елена Илюхина — о трансферах «Зенита»: «Следует пристальное внимание обращать — кто и что пишет в некоторых информационных изданиях»
Гол Кутателадзе принес «Пари НН» победу над сербской «Слободой»
В Италии оценили возможный трансфер полузащитника «Торино» Илича в «Зенит»
Источник: вратарь «Зенита» Гойло присоединился к махачкалинскому «Динамо»
«Ахмат» в товарищеском матче разгромил московское «Динамо»
Леон Классен обратился к болельщикам «Спартака» после ухода из команды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Ахмат» в товарищеском матче разгромил московское «Динамо»

Источник: вратарь «Зенита» Гойло присоединился к махачкалинскому «Динамо»