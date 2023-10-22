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Сегодня, 22:05

Отец Пруцева: «Хочется, чтобы Данил выходил в старте «Спартака», хорошо играл и забивал голы»

Алина Савинова
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Игорь Пруцев, отец полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, отреагировал на забитый футболистом мяч в матче 12-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0).

Всего в текущем сезоне 23-летний полузащитник провел 5 игр в чемпионате России.

«Данил забил гол — молодец, неплохо сыграл сегодня. Повлияет ли гол на игровое время? Тренер решает. Понятно, что как отцу, мне хочется, чтобы он выходил в старте, хорошо играл, забивал голы и отдавал передачи. Решение по стартовому составу принимает тренер. Только благодаря своему кропотливому труду и таланту он сможет прогрессировать. Понятно, что каждому спортсмену хочется играть. Данил — парень характерный, он не бросает весла, трудится, доказывает игрой и трудолюбием», — цитирует Игоря Пруцева Metaratings.ru.

«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 13-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с «Факелом».

Источник: https://metaratings.ru/news/otec-pruceva-khochu-chtoby-danil-vykhodil-v-starte-spartaka-zabival-goly-i-otdaval-peredachi-297723/
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