Отец Сафонова — о трудовой визе голкипера: «Если «ПСЖ» объявил о подписании Матвея, значит никаких проблем не будет»

Евгений Сафонов, отец российского вратаря Матвея Сафонова, отреагировал на информацию о том, что у сына якобы есть проблемы с получением трудовой визы.

«Даже не буду это комментировать. Это неспортивные дела и смысл о них говорить? Если «ПСЖ» после всех этих новостей официально объявил о подписании Матвея, значит никаких проблем у сына не будет. У него все идет в положительную сторону», — приводит Sport24 слова Сафонова-старшего.

В пятницу, 14 июня, «ПСЖ» объявил о переходе 25-летнего голкипера. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2029 года. Ранее он выступал за «Краснодар».

11-го числа появилась информация о том, что с Сафонова сняли запрет на выезд из России в связи с погашением долга по алиментам. Позже сообщалось, что футболист так и не оплатил задолженность в размере 60 миллионов рублей.