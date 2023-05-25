Отец Сафонова предположил, что бывшая супруга его сына хочет «пропиариться»

Сегодня, 13:37
Евгений Сафонов, отец вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, прокомментировал корреспонденту «СЭ» заявление бывшей супруги футболиста в соцсетях.
«Матвей хочет забрать у бывшей жены двухлетнюю дочь и взыскать алименты? Впервые слышу об этом. Не знаю, откуда это появляется. Может быть, человек хочет пропиариться», — сказал Евгений Сафонов «СЭ».
Ранее бывшая супруга Сафонова сообщила в соцсетях, что вратарь через суд пытается забрать у нее дочь и взыскать с нее алименты в размере 13 тысяч рублей в месяц.