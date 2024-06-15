Отец Сафонова: «Нам было не важно: Франция, Англия, Испания или Германия — могли пойти куда-угодно»

Евгений Сафонов, отец российского вратаря Матвея Сафонова, рассказал, не было ли страха ошибиться при выборе клуба.

В пятницу, 14 июня, «ПСЖ» объявил о переходе 25-летнего голкипера. Контракт футболиста с парижанами рассчитан до лета 2029 года. Ранее Сафонов выступал за «Краснодар».

«Нет. Как таковых советов не было, но я и Матвей понимали, что для дальнейшего развития был необходим клуб рангом выше. Нам было не важно: Франция, Англия, Испания или Германия. Предложение мог сделать любой клуб, и мы могли пойти куда-угодно. Главное, что там надо было вдвойне работать и доказывать себе и окружающим, что ты растешь и становишься сильнее», — приводит Sport24 слова Сафонова-старшего.

Сообщалось, что «ПСЖ» заплатил за переход Сафонова из «Краснодара» 20 миллионов евро.