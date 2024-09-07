Отец Севикяна: «Возвращение в «Локомотив» не противоречит желанию Эдгара играть в Европе. Он на пути к своей цели»

Мартирос Севикян, отец полузащитника «Ференцвароша» Эдгара Севикяна прокомментировал возвращение футболиста в «Локомотив» на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25 и предусматривает право выкупа.

«Возвращение в «Локомотив» не противоречит желанию Эдгара играть в Европе. Он на пути к своей цели. На сегодняшний момент он счастлив сыграть за родной клуб», — сказал Севикян «СЭ».

Севикян в январе этого года перешел в «Ференцварош» из «Пари НН». С того момента 23-летний полузащитник провел за венгерскую команду 17 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.

23-летний армянин является воспитанником «Локомотива».