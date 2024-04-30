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Сегодня, 10:20

Отец Тюкавина раскрыл происхождение фото сына в футболке «Спартака»

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Александр Тюкавин, отец футболиста «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о фотографии сына в футболке «Спартака».

«Михаил Свешников, мой друг по хоккею с мячом, давно живет в Швеции и знаком с экс-хавбеком «Спартака» Кимом Чельстремом. Как-то Миша гостил у нас, и я попросил у него достать майку шведа. Ким через Свешникова подарил свою футболку Косте, я решил сфоткать сына. А тот был счастлив: такая звезда майку подарила! Вы же видели, какой он там довольный?

Тогда Костя смотрел в рот всем футболистам, хотел быть, как они. Единственное, чего не понял — как фотография оказалась в общем доступе. Я не лажу ни в каких телеграмах, через кого она всплыла — не знаю. Может, родственники где-то выставили, кому-то переслали», — приводит слова Тюкавина Sport24.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 33 матча, в которых забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.

Источник: Sport24
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Александр Тюкавин
Константин Тюкавин
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