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Сегодня, 07:49

Отец Тюкавина рассказал, как сын радовался от перехода Захаряна в «Реал Сосьедад»

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Тюкавин, отец форварда «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о том, как сын отреагировал на переход друга Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Говорил: «Вот, Заха, корешок мой, в Европу уезжает...» Он был рад за друга. Но когда были слухи, что Арсена хочет «Челси», Костя его подкалывал: «Какое «Челси», куда ты?! Тебя в дубль «Динамо» не возьмут, ты чего!» — приводит слова Александр Тюкавина Sport24.

Захарян перешел из «Динамо» на «Реал Сосьедад» в августе 2023 года, подписав контракт до лета 2029 года. На счету 20-летнего россиянина гол и две передачи в 35 матчах.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 33 матча, в которых забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-642649-vot-koreshok-moy-v-yevropu-uyezzhayet-otets-tyukavina-rasskazal-o-reaktsii-syna-na-perekhod-zakharyana-v-real-sosyedad
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
Александр Тюкавин
Константин Тюкавин
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