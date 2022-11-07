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Сегодня, 18:27

Отец Чистякова: «Что касается «Зенита», я для себя понял точно: большие деньги — это большая грязь»

Иван Шитик
Корреспондент
Дмитрий Чистяков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Юрий Чистяков, отец защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о будущем своего сына после отстранения от тренировок с основным составом команды.

— Согласны с тем, что «Зенит» проиграл из-за провала вашего сына?

— Провал? Бывает, что во время игры один футболист привозит автогол и еще пенальти зарабатывает. А у Димы что случилась? Просто ошибка. Вообще не понимаю, что сейчас происходит. Мой сын до сих пор считается лучшим игроком РПЛ по мнению футбольных экспертов.

Зачем мы это обсуждаем? Дима долгое время сидел на замене, потом его выпустили на поле. Но надо понять: в игре футболист испытывает повышенную ответственность — зрители, поле... Одни тренировки — не то.

— Что Дмитрий намерен делать дальше?

— Мы общались, но все решения сын принимает самостоятельно. Мне будет некорректным что-то заявлять во всеуслышанье. Но лично для меня не так важны деньги, которые получает Дима. Главное — игровая практика. В «Зените» или нет — неважно. «Ростов», например, где он играл раньше, — хороший клуб. В свое время я приезжал в Ростов и говорил Диме: Карпин — прекрасный тренер. Что касается «Зенита», то для себя я понял точно: большие деньги — это большая грязь, — цитирует Юрия Чистякова Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-07-otets-chistyakova-chto-kasayetsya-zenita-ya-dlya-sebya-ponyal-tochno-bolshiye-dengi-eto-bolshaya-gryaz
Дмитрий Чистяков
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