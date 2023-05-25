Отстраненный тренер Савичев в шутку предложил выгнать всех из «Торпедо»

Сегодня, 10:00
Ассистент главного тренера «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал корреспонденту «СЭ» свое отстранение от основной команды.
— Когда вас вернут?
— Я и так в «Торпедо»
— Когда вас вернут в основной состав?
— Когда тех выгонят.
— Кого именно должны выгнать?
— Всех! (Смеется)
— Кого всех?
— Кого. Да никого, все нормально.
10 мая стало известно, что Савичев отсутствует на тренировке «Торпедо» в преддверии матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА (0:3).
«Торпедо» с 13 очками занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. В сезоне-2023/24 московский клуб будет выступать в первой лиге.