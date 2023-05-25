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Сегодня, 10:00

Отстраненный тренер Савичев в шутку предложил выгнать всех из «Торпедо»

Микеле Антонов
Корреспондент
Николай Савичев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Ассистент главного тренера «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал корреспонденту «СЭ» свое отстранение от основной команды.

— Когда вас вернут?

— Я и так в «Торпедо»

— Когда вас вернут в основной состав?

— Когда тех выгонят.

— Кого именно должны выгнать?

— Всех! (Смеется)

— Кого всех?

— Кого. Да никого, все нормально.

10 мая стало известно, что Савичев отсутствует на тренировке «Торпедо» в преддверии матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА (0:3).

«Торпедо» с 13 очками занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. В сезоне-2023/24 московский клуб будет выступать в первой лиге.

Николай Савичев
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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