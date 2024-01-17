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Сегодня, 10:42

Ованес Арутюнян перешел в «Сочи» из «Пинюка»

Виктория Кравченко
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Армянский полузащитник Ованес Арутюнян подписал контракт с «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.

Арутюнян является воспитанником «Пюника». 13 августа 2016 года дебютировал за основной состав клуба в чемпионате Армении.

Сезон-2017/18 хавбек провел в составе «Арарата-Армении», после чего перешел в клуб «Земплин Михаловце». Спустя год вернулся в Армению и стал игроком «Арарата-Армении», в составе которого впервые стал чемпионом страны.

В феврале 2021 года Ованес вернулся в «Пюник». Вместе с командой выиграл второе чемпионство в Армении и дебютировал в групповом этапе Лиги конференций.

С марта 2022 года Арутюнян играет за сборную Армении.

«Сочи» после 18 туров занимает последнее, 16-е место в РПЛ с 11 очками.

ФК Сочи
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