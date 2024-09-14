Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:40

Овчинников: «Акрон» — это не безысходность для Дзюбы. Он волевой мужик» 

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников оценил переход нападающего Артема Дзюбы в «Акрон».

«Хозяин «Акрона» понял, что спокойно сможет работать с Дзюбой. Для них Дзюба — это прям находка для шпиона. Для них это плюс со всех сторон: футбольной, медийной, любой. На Дзюбу в первые два-три тура в Самаре пойдут зрители на трибуны. Это знатная фигура в футболе. «Акрон» — это не безысходность для Дзюбы, он точно так не думает, для него безысходности просто нет. Это психологически устойчивый и волевой мужик, многие вещи не столкнули его с пути. Он сейчас будет драться, доказывать, что «Локомотив» зря с ним так поступил. Хотелось бы верить в его очередную реинкарнацию», — цитирует Овчинникова Legalbet.

36-летний Дзюба подписал контракт с тольяттинским клубом до окончания сезона-2024/25. Ранее он выступал за «Локомотив», в составе которого провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.

Источник: Legalbet
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
Валерий Овчинников

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Украинский вратарь Шелихов переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
День программиста отметят 12 сентября
Роберт Кеннеди предостерег США от решения по ударам вглубь России оружием НАТО
Агент Джикии оскорбил руководителей клуба, вратаря выставляют из команды, Станкович назвал одну из легенд красно-белых величайшим игроком. Что происходит в «Спартаке»
WP узнала об отсутствии указания охранять крышу здания при покушении на Трампа
Психолог назвала отличительные черты людей с психопатией
Материалы сюжета Артем Дзюба перешел в «Акрон»: футболист подписал контракт с клубом до конца сезона-2024/25
Дьяков: «Дзюбе тяжело было бы найти топ-клуб. Сказывается возраст, и давненько он не играл»
Сыграет ли Соболев с ЦСКА? Продолжит ли «Краснодар» всех рвать? Выйдет ли Дзюба против «Химок»? РПЛ возвращается
Артем Дзюба прокомментировал свой переход в «Акрон»
Дзюба провел первую тренировку с «Акроном»
Все 17 сделок трансферного дедлайна РПЛ: от Джикии и Дзюбы до Аппаева и Лисаковича
Черчесов: «Дзюбе подходит «Акрон», потому что команда играет в футбол»
Сегодня
Вчера
Неделя