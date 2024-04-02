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2 апреля, 13:39

Овчинников — о Семине: «Он живет жизнью своих ребят — участвовал во всех разводах и женитьбах»

Алина Савинова
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Бывший вратарь московских «Локомотива» и «Динамо» Сергей Овчинников рассказал о главных тренерских качествах Юрия Семина.

«Есть тренеры, ради которых футболисты играют в футбол. Юрий Павлович — один из таких людей. Он может влюбить в себя футболиста, и этот футболист будет отдавать все. Плюс-минус все тренеры одинаковые, за сто лет ничего не изменилось. Но Юрий Павлович мог создать коллектив единомышленников и каждого интегрировать в этот коллектив так, чтобы он работал с полной самоотдачей. Он живет жизнью своих ребят. Он участвовал во всех разводах и женитьбах, всегда был готов даже посреди ночи встать и приехать на помощь. Он принял огромное участие в судьбе многих своих учеников, когда они уже закончили с футболом», — приводит «КП Спорт» слова Овчинникова.

Последней командой, которую тренировал Семин, был «Ростов». Также 76-летний специалист работал в «Локомотиве», «Анжи», в московском и киевском «Динамо» и в других клубах. Железнодорожники под его руководством трижды становились чемпионами России.

Источник: КП Спорт
Футбол
Юрий Семин
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