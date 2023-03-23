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Овчинников не верит в информацию о договорных матчах в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Валерий Овчинников, тренировавший в девяностые нижегородский «Локомотив», прокомментировал информацию Sportrada о том, что в России выявили 92 подозрительных футбольных матча за 2022 год.

«Конечно, я не верю в это. Мы нигде не слышали о Sportradar, который проводит такое исследование. Вы вообще представляете, сколько это подозрительных матчей? Весь чемпионат. Это что, ваш любимый «Спартак» участвует в подозрительных матчах? Московское «Динамо», «Локомотив»? Думаю РФС должны отреагировать. Это не исследование, а обвинение. Надо создать комиссию. Вызвать руководителей этой конторы и заслушать их. Пускай приведут аргументы. Это же не просто так, что вышел и начал поливать. Я бы вообще собрал совещание Первой, Второй и премьер-лиги. И пригласить туда Бастрыкина, прокуратуру, ФСБ. А эти товарищи должны выйти и рассказать, как они нашли 92 подозрительных матча. Что надо сделать, чтобы в России не было подозрительных матчей? Мне кажется, что у нас есть принятый уголовный закон. Вот и все. Создайте свою спецслужбу. Ничего не надо выдумывать. Поймали и посадили», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

По данным Sportradar в 2022 году в России состоялись 92 подозрительных матча, что является худшим показателем в Европе и вторым в мире после Бразилии (152 матча).

В топ рейтинга по количеству подозрительных матчей также попали Чехия (56), Казахстан (43), Китай (41), Греция (40), Аргентина (39), Филиппины (37), Польша (36) и Тайланд (35).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-ovchinnikov-o-92-podozritel-ny-h-matchah-v-rossii-e-to-ne-issledovanie-a-obvinenie-rfs-dolzhen-otreagirovat/
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Футбол
РПЛ
Валерий Овчинников
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