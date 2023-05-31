Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:42

Овчинников объяснил, как изменилась подготовка тренеров в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников рассказал об изменениях в тренерском образовании.

«Образовательный процесс кардинально изменился. Мы отталкивались от международных директив и стандартов, но при этом, конечно, соблюдаем и образовательные требования нашей страны. Не забываем и про хорошие традиции советской тренерской школы. Удалось реорганизовать процесс обучения по современной модели, которая применяется в ведущих футбольных странах. Важен индивидуальный подход к слушателям, также обучение должно быть более интерактивным. На мой взгляд, если это актуально и востребовано в сегодняшнем мире, почему мы должны быть исключением?» — приводит слова Овчинникова «Спорт День за Днем».

В 2020 году специалист возглавил отдел подготовки тренеров в Академии РФС.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/ovchinnikov-obyasnil-kak-izmenilas-podgotovka-trenerov-v-rossii
Футбол
РПЛ
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Скандалы в гандболе не зависят от гендера». Трехкратная чемпионка мира — о стереотипах
Костомарова готовят к протезированию. Олимпийский чемпион в нестабильном настроении
Власти Краснодарского края сообщили о пожаре на Афипском НПЗ
Кадыров сообщил о передислокации чеченских подразделений в ДНР
В Минобороны заявили об уничтожении пунктов принятия решений на Украине
Перевозки по Севморпути могут вырасти более чем вдвое
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Оренбурга» заявил, что Стаматов покинет клуб