Овчинников объяснил, как изменилась подготовка тренеров в России

Начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников рассказал об изменениях в тренерском образовании.

«Образовательный процесс кардинально изменился. Мы отталкивались от международных директив и стандартов, но при этом, конечно, соблюдаем и образовательные требования нашей страны. Не забываем и про хорошие традиции советской тренерской школы. Удалось реорганизовать процесс обучения по современной модели, которая применяется в ведущих футбольных странах. Важен индивидуальный подход к слушателям, также обучение должно быть более интерактивным. На мой взгляд, если это актуально и востребовано в сегодняшнем мире, почему мы должны быть исключением?» — приводит слова Овчинникова «Спорт День за Днем».

В 2020 году специалист возглавил отдел подготовки тренеров в Академии РФС.