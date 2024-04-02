Овчинников объяснил, почему Акинфеев никогда не станет тренером

Бывший голкипер, а ныне начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не станет тренером после завершения игровой карьеры.

«Тренером он не будет, он сам так говорит. Думаю, он станет большим функционером в футболе. Он это заслужил, ему это, насколько я могу предположить, будет интересно. Нет, конечно, если он захочет, будет тренером. Но, думаю, до этого не дойдет. Карьера вратаря — огромный стресс. Я последние пять лет карьеры представлял день, когда мне не надо будет ехать на тренировку и игры. Я не хотел нервничать, не хотел готовиться к матчам. Ты можешь играть неплохо, но никто же не знает, как это тебе дается. А тут ты только закончил — и тренер. Еще один стресс», — приводит «КП Спорт» слова Овчинникова.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, он провел в московском клубе всю карьеру. Всего на счету 37-летнего голкипера 758 матчей за армейцев, 658 пропущенных голов и 316 сыгранных на ноль встреч.