Овчинников: «Юран в «Зените» после Семака? Чистая фантастика!»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников отреагировал на отставку Сергея Юрана из «Пари НН».

«Какие-то казаки попались в руководстве «Пари НН», потому что зря шашками так быстро замахали. Не знаю, связана ли отставка с поражением от «Ахмата». Юран своей работой доказал многие вещи. У него есть стержень, амбиции, харизма. Что-то в Нижнем Новгороде произошло, срывы были чисто игровые. Вина в этом не только Юрана. Надо просто глубже копать и искать причины», — приводит Legalbet слова Овчинникова.

Также он поделился мыслями о будущем 54-летнего российского тренера.

«Юран в «Зените» после Сергея Семака? Чистая фантастика! Думаю, в данный момент это невозможно», — добавил специалист.

Юран был уволен из «Пари НН» после разгромного поражения от «Ахмата» (1:5) в 26-м туре РПЛ. 4 мая клуб из Нижнего Новгорода объявил о назначении Саши Илича главным тренером команды.