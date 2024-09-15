Овчинников: «Абаскаль просто закопал Джикию»

Тренер Валерий Овчинников поделился мнением о переходе экс-капитана московского «Спартака» Георгия Джикии в подмосковные «Химки».

— Этот черт Абаскаль просто закопал Джикию! Закопал Промокашка. Теперь Джикии надо снова доказывать, что это тот самый Джикия, который был в «Спартаке» в лучшие годы. Если бы не Абаскаль, то Джикия до сих пор был в «Спартаке». Но руководство клуба допустило, чтобы тренер развлекался над футболистами.

Почему «Химки» — это плохой вариант? Для него — это самый лучший вариант, чтобы восстать из футбольного пепла. Думаю, Джикии понадобится две-три недели, чтобы набрать форму. Будет зависеть от его психологии, злости. Ему не 20 лет, это опытный мужик. Я верю в Джикию, — сказал Овчинников Legalbet.

30-летний Джикия летом 2024 года покинул московский «Спартак» в связи с истечением срока действия соглашения. После 7-ми туров РПЛ «Химки» идут на 13-м месте в турнирной таблице, набрав шесть очков.