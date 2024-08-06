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Сегодня, 18:38

Овчинников: «Руководство «Динамо» взяло тренера, который подходит под философию клуба»

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Бывший голкипер «Динамо» Сергей Овчинников поделился мнением о работе Марцела Лички на посту главного тренера московского клуба.

«Мне нравится работа Лички в «Динамо». Этот тренер — мастер, который смог привить свою философию. Я сам воспитанник этого клуба. Хочу похвалить руководителей «Динамо». Они взяли тренера, подходящего под философию клуба», — сказал Овчинников Metaratings.

Личка стал главным тренером московского «Динамо» 22 июня 2023 года. Под его руководством команда стала бронзовым призером чемпионата России сезона-2023/24.

Источник: Metaratings.ru
Сергей Овчинников (футбол)
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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