Овчинников: «Руководство «Динамо» взяло тренера, который подходит под философию клуба»

Бывший голкипер «Динамо» Сергей Овчинников поделился мнением о работе Марцела Лички на посту главного тренера московского клуба.

«Мне нравится работа Лички в «Динамо». Этот тренер — мастер, который смог привить свою философию. Я сам воспитанник этого клуба. Хочу похвалить руководителей «Динамо». Они взяли тренера, подходящего под философию клуба», — сказал Овчинников Metaratings.

Личка стал главным тренером московского «Динамо» 22 июня 2023 года. Под его руководством команда стала бронзовым призером чемпионата России сезона-2023/24.