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Овчинников — о Кахигао: кому-то надо, чтобы в «Спартаке» был иностранный спортдир»

Даниил Аршавский
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Российский тренер Валерий Овчинников высказался о возможном назначении испанского специалиста Франсиса Кахигао на пост спортивного директора «Спартака».

«Кому-то очень надо, чтобы в «Спартаке» был иностранный спортивный директор. Языка не знает, получает задание — что-то делает. С таким успехом они бы и в России могли найти спортивного директора, но не ищут. Я не думаю, что он за два рубля приехал. Россиянам такие деньги платить не стоит. Плюс агенты работают прекрасно — получают свои проценты, как положено», — цитирует Овчинникова Metaratings.ru.

Ранее «СЭ» стало известно, что 55-летний испанец может занять пост спортивного директора красно-белых после отказа Федерико Керубини. Кахигао занимал пост руководителя отдела международных отношений и скаутинга в «Галатасарае».

Фрэнсис Кагигао. Новый спортдир «Спартака» уже в пути: Кахигао покинул «Галатасарай» и едет в Россию

Источник: Metaratings.ru
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Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Валерий Овчинников
Франсис Кахигао
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