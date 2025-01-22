Овчинников: «В «Локомотиве» проблема не в психологе. Они хотят просто раздуть штат»

Российский тренер Валерий Очинников поделился мыслями о поиске московским «Локомотивом» психолога в клуб.

«Лучший психолог — это главный тренер. Если он не может найти контакт с футболистами, то о чём вообще разговор. В «Локомотиве» проблема не в психологе. Они хотят просто раздуть штат. Мало верю, что Галактионов не справляется с обязанностями психолога. Абсурд, что какой-то посторонний человек придёт в команду и будет её настраивать. Футбольные нюансы надо понимать изнутри», — цитирует Овчинникова Legalbet.ru.

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу в РПЛ на 5-м месте в турнирной таблице с 35 очками. 28 февраля железнодорожники в гостях проведут матч с махачкалинским «Динамо». Игра стартует в 19.00 по московскому времени.