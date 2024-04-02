Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

2 апреля, 13:59

Овчинников раскритиковал манеру «Ростова» Карпина выходить из обороны через короткий пас

Алина Савинова
Telegram Дзен

Начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников не считает продуктивным стиль «Ростова» при выходе из обороны через короткий пас.

«Один умный тренер сказал: «Вы часто видели, чтобы вратарь отдал пас, а команда забила с него гол»? Наверное, нужно 20 передач сделать, чтобы отличиться. Какая от выхода из ворот через короткий пас выгода? Наверное, никакой. Скорее всего, это дань моде, к которой нас пытаются приучить. Эти розыгрыши — это несерьезно. Я очень хорошо отношусь к Валерию Георгиевичу, очень! Но за тот год, когда они разыгрывали мяч от ворот, Песьяков раз шесть, наверное, ошибался. А это очки в турнирной таблице, сейчас они могли бы быть выше. А забили ли они хотя бы один гол после этого короткого розыгрыша мяча? Нет? Тогда какой смысл этим заниматься?» — цитирует Овчинникова «КП Спорт».

На данный момент «Ростов» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Валерия Карпина набрала 32 очка в 21 матче.

Источник: КП Спорт
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
8
Обсудить
Читайте также
Кейт Миддлтон диагностировали онкологию
Российский роллер погиб во время соревнований в Санкт-Петербурге
Атака БПЛА на Татарстан: что известно о происшествии
Аршавин теперь забивает за «Спартак». Сын экс-игрока «Зенита» и Юлии Барановской родился после скандального развода родителей и не видел папу больше пяти лет
В многоквартирном доме в Москве сорвался лифт с девушкой и ее собакой
Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика» и другие матчи
«Спартак» ругают, но у «Зенита» тоже кризис. Питер удобнее для Абаскаля, чем многие клубы РПЛ
Чернов назвал текущий сезон РПЛ самым плотным в своей карьере
Клубы РПЛ не обращались в ЭСК по итогам 22-го тура РПЛ
Кузьмичев: «Хамулич — это игрок не уровня «Локомотива», с Ньямси клуб пока не угадал»
В «Ахмате» сообщили о возвращении в общую группу нападающего Агаларова
Нигматуллин: «В ЦСКА сейчас нет поводов рассматривать отставку Федотова»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овчинников — о Семине: «Он живет жизнью своих ребят — участвовал во всех разводах и женитьбах»

Полузащитник «Ростова» Роналдо: «Удивительно, что в РПЛ так много бразильцев»