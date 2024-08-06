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Сегодня, 19:45

Овчинников рассказал, готов ли Глушенков перейти в европейский клуб

Виктория Кравченко
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Бывший тренер сборной России Сергей Овчинников поделился мнением о том, готов ли нападающий «Зенита» Максим Глушенков перейти в европейский клуб.

«Я не считаю, что какой-то чемпионат, кроме английского и испанского, лучше РПЛ. По организации и той динамике, которая сейчас происходит в развитии российского футбола, мы не сильно уступаем другим чемпионатам. Что касается Глушенкова, я думаю, что он уже готов играть во многих европейских клубах», — цитирует Овчинникова Metaratings.ru.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в июне 2024 года. За клуб 25-летний футболист провел 5 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу.

Источник: Metaratings.ru
Сергей Овчинников (футбол)
Максим Глушенков
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