Овчинников рассказал, какое влияние оказал Бердыев на российский футбол

Начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников уверен, что хорошо организованная массированная оборона не способствует развитию футбола в целом.

«Наш заточенный на результат футбол сразу это принял. Но в этой системе игроки не развиваются. Мы не видим атакующих действий в большом количестве, не видим индивидуальных действий игроков. Видим только хорошо организованную массированную оборону, которая надеется не пропустить. Это не совсем то, что нужно для развития футбола в целом. Но в последнее время многие российские клубы стали понимать, что надо искать счастья в атаке, развивать своих футболистов и выигрывать за их счет. Если они хорошо развиты по всем параметрам, то и результаты будут соответствующие. К тому же зрителю больше нравится смотреть атакующий футбол, чем оборонительный», — приводит слова Овчинникова «Спорт День за нем».

Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи» в апреле 2023 год. Под его руководством команда провела 5 матчей, одержала 2 победы и трижды уступила.