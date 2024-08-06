Овчинников: «У РФС было тесное взаимодействие с Федерацией футбола Франции, сейчас сотрудничество приостановлено»

Начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал о сотрудничестве с Федерацией футбола Франции.

«Было тесное взаимодействие с Федерацией футбола Франции, поскольку какие-то моменты у нас схожие, наши страны большие по территории. Мы проанализировали, взяли некоторые моменты и адаптировали к нашим условиям все самое лучшее. В официальном режиме сотрудничество приостановлено. По причинам, которые, наверное, не нужно лишний раз объяснять. Хотя у нас был подписан договор о сотрудничестве и французские коллеги на начальном этапе во многом нам помогли», — цитирует Овчинникова Metaratings.ru.

В декабре 2021 года РФС и Федерация футбола Франции заключили меморандум о сотрудничестве в областях технического развития, подготовки тренерских кадров и инструкторов. Соглашение действовало до 2024-го.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.