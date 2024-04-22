Овчинников считает, что агенты не оставят Слишковича в «Спартаке»

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников предположил, сохранит ли Владимир Слишкович за собой пост главного тренера «Спартака».

«Думаю, маловероятно, что его оставят. Дело в том, что есть определенная группа людей, которая работает на «Спартак». Приход нового тренера — это новый контракт, агентские, отступные и так далее. Довольно все интересно. Нужно смотреть не только на спортивную составляющую, но и на экономическую. Комплектацией команды занимается спортивный директор клуба, насколько я понимаю. Представляете, сколько агентов сейчас пытаются «протиснуть» в «Спартак» своих клиентов, ждут автографа директора на документ?» — приводит «РБ Спорт» слова Овчинникова.

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении 35-летнего испанца Гильермо Абаскалья. После его ухода исполняющим обязанности главного тренера стал Слишкович. На данный момент красно-белые с 38 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.