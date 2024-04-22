Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:00

Овчинников считает, что агенты не оставят Слишковича в «Спартаке»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников предположил, сохранит ли Владимир Слишкович за собой пост главного тренера «Спартака».

«Думаю, маловероятно, что его оставят. Дело в том, что есть определенная группа людей, которая работает на «Спартак». Приход нового тренера — это новый контракт, агентские, отступные и так далее. Довольно все интересно. Нужно смотреть не только на спортивную составляющую, но и на экономическую. Комплектацией команды занимается спортивный директор клуба, насколько я понимаю. Представляете, сколько агентов сейчас пытаются «протиснуть» в «Спартак» своих клиентов, ждут автографа директора на документ?» — приводит «РБ Спорт» слова Овчинникова.

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении 35-летнего испанца Гильермо Абаскалья. После его ухода исполняющим обязанности главного тренера стал Слишкович. На данный момент красно-белые с 38 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Валерий Овчинников
Владимир Слишкович
2
Обсудить
Читайте также
Рыбакина стала победительницей турнира в Штутгарте
ВАДА обвинили в двойных стандартах в делах Валиевой и китайских пловцов
Источник заявил о самоубийстве 21-летней волейболистки Михайлиной
«Спартак» лишится звезд, «Локо» — Дзюбы, а ЦСКА — легенды. Топ-10 игроков РПЛ с истекающими контрактами, которые летом станут безработными
Кремль предупредил об ответе РФ в случае размещения в Польше ядерного оружия США
СМИ сообщили об исчезновении предполагаемого координатора подрыва СП
Популярное видео
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: «Спартак» и Абаскаль: разрыв весной 2024 года
Колосков — о Слишковиче: «У Карреры тоже не было опыта, но он же стал чемпионом»
Барбоза: «Спартак» правильно сделал, что позволил Слишковичу поработать — это дает свои плоды»
«Критика Соболева? То называли дельфином, теперь ругают за жесткость, а его надо похвалить». Титов — о «Спартаке», Слишковиче и Карпине
Канчельскис: «Возвращение Абаскаля в РПЛ мы вряд ли увидим, кто его наймет?»
Федун — о тренере со спартаковским прошлым: «Один раз послушался людей, которые хотели такого тренера...»
Федун рассказал, кто будет принимать решение по новому тренеру «Спартака»
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
Колосков — о Слишковиче: «У Карреры тоже не было опыта, но он же стал чемпионом»
Барбоза: «Спартак» правильно сделал, что позволил Слишковичу поработать — это дает свои плоды»
«Зенит» обратится в РФС из-за неназначения пенальти в матче против «Оренбурга»
Степашин: «У «Динамо» были поставлены задачи — быть в тройке или взять Кубок»
Титов — о Карпине в «Спартаке»: «Оставьте его в покое! Он тренер «Ростова»
Баранник назвал единственного «суперигрока» в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Титов — о Карпине в «Спартаке»: «Оставьте его в покое! Он тренер «Ростова»

Степашин: «У «Динамо» были поставлены задачи — быть в тройке или взять Кубок»