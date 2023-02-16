0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:20

Овчинников считает, что Дзюба проявит себя в «Локомотиве»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что Артем Дзюба проявит себя в московском «Локомотиве».

«Думаю, Дзюба вытащит «Локомотив» из подвала РПЛ. Главное, как сложатся взаимоотношения тренера Галактионова и Дзюбы. Понимаете, Дзюбе есть что доказать. Его в дерьмо часто макали в последнее время, поэтому у него два варианта: или докажет, или не докажет. Учитывая его характер, я думаю, он докажет. Сейчас там, самое главное, немцев убрали. Поход немцев на Москву закончился, отбросили их от столицы, ну и все — теперь можно идти в наступление. С Дзюбой во главе. В сторону Берлина», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в ноябре 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-ovchinnikov-lokomotiv-nemtsev-ot-moskvy-otbrosil-teper-pojdet-s-dzyuboj-v-nastuplenie/
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Овчинников
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Ребенок умер на уроке физкультуры в детском саду в Московской области
Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва трубы с кипятком
«Известия»: состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Аданы»: контракт с «Локомотивом»
Канчельскис считает, что Дзюба способен реанимировать свою карьеру
Булыкин считает, что новичку «Локомотива» Дзюбе по силам забить пять голов за 13 туров РПЛ
Пресняков-старший: «В те моменты, когда Дзюба будет выходить на поле, «Локомотив» будет играть вдесятером»
Деменко — о переходе Дзюбы в «Локомотив»: «Однозначно, что клуб взял хорошего игрока»
Синама-Понголь: «Дзюба один из самых важных игроков в истории России. Он подает хороший пример детям»
Обухов: «Хотел бы видеть Дзюбу в «Оренбурге». Он очень сильный ментально»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чалов заявил, что его цель — уехать в Европу

Агент Дивеева заявил, что футболист настроен остаться в ЦСКА