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Сегодня, 18:55

Валерий Овчинников: «Если ЦСКА закончит чемпионат на шестом месте, то будет смена власти. И смена тренера»

Камила Абдурахманова
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников рассказал о ситуации в столичном ЦСКА.

«Мне вообще ЦСКА не очень интересен. У них сейчас тренер — очередной наш серб. Кто вообще решил, что это статусный тренер? Рыба гниет с головы. ЦСКА — клуб с колоссальной историей, статусный, но то, что сейчас в нем происходит, уже давно не статусное.

Думаю, если ЦСКА закончит чемпионат на шестом месте, то будет смена власти. И смена тренера, без этого никак. Пришел банк, и эти финансисты загнали ЦСКА за Можай. Почему бы им тогда и футбол за Можай не загнать?» — заявил Овчинников Legalbet.ru.

С нынешнего сезона красно-синих возглавляет сербский тренер Марко Николич. Титульный спонсор клуба и стадиона армейцев — банк ВЭБ. После 16 туров РПЛ ЦСКА занимает шестую строчку турнирной таблицы, имея в активе 27 очков.

Источник: Legalbet.ru
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Овчинников

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