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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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6 августа, 22:59

Овчинников считает, что Николич изменит менталитет футболистов

Виктория Кравченко
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Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением о перспективах Марко Николича на посту главного тренера московской команды.

-Николич — квалифицированный специалист. Конечно, я думаю, что ему будет непросто. Пока рано судить, но я не сомневаюсь в его компетенции. Интересно, как быстро ему удастся создать единый коллектив, который будет объединен одной целью.

ЦСКА — бренд и топовый клуб, который ставит перед собой самые высокие задачи. Мне очень интересно, как Николич изменит менталитет футболистов. Очень важно, чтобы они поверили в то, что должны занять именно первое место, — цитирует Овчинникова Metaratings.ru.

Под руководством Николича ЦСКА сыграли три матча в РПЛ, обыграв «Оренбург» (5:1) и «Пари НН» (3:0), а также сыграв вничью с «Ростовом» (0:0). В Кубке России команда потерпела поражение от «Краснодара» (0:1).

Источник: Metaratings.ru
Сергей Овчинников (футбол)
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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