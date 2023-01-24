Овчинников считает, что Россию вернут в УЕФА через полгода

Известный тренер Валерий Овчинников прокомментировал решение УЕФА продлить отстранение российских клубов и сборной от участия в своих турнирах.

«Кто сказал, что должны были отменить отстранение? Думаю, через полгода нас включат. То, что они не сломаются, — это само собой. Объявили про год. Вы же знаете слово «амнистия»? Думаю, ее будут использовать. Какие условия могут выставить для возвращения России? Нельзя ничего придумать. Все, что можно, они придумали. Уже сказочники закончились. Надо ли теперь идти в Азию или ждать милости от УЕФА? Надо спокойно дождаться. Привести свое хозяйство в порядок и включиться в европейский чемпионат. Переход в Азию будет себе дороже. От добра добра не ищут. Надо здесь разобраться, поставить всех на свое место, а потом можно куда угодно уходить. Хоть в Африку. Включение крымских клубов повлияет на решение УЕФА? С Крымом надо что-то решать. В данной ситуации кто против, а кто — за, как-то без разницы», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой УЕФА в ближайшее время останется в силе.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.