Овчинников сравнил назначение Николича в ЦСКА с работой Абаскаля в «Спартаке»

Российский тренер Валерий Овчинников отреагировал на назначение на пост главного тренера ЦСКА сербского специалиста Марко Николича.

— Подпишут такой контракт, как в «Спартаке», и будет ситуация, как с Абаскалем. Когда его не могли долго уволить, потому что, видимо, была серьезная неустойка. Здесь будет то же самое. А как деньги перевести, они найдут. Ничего страшного, рублями возьмут.

Незнание русского языка для топ-клуба — это дополнительная сложность. Плюс комплектация наверняка пойдет в сторону сербских футболистов. Тоже интересная ситуация. У нас уже одно землячество бегает по российской территории, одни сплошные земляки. Подойти невозможно, — цитирует Овчинникова Metaratings.ru.

4 июня ЦСКА объявил о назначении Николича на пост главного тренера. Официально контракт будет подписан в ближайшее время.