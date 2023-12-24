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Сегодня, 13:20

Валерий Овчинников: «Думаю, в «Зените» держат в голове вариант, при котором Вендел не вернется»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников в интервью «СЭ» выразил неуверенность, что полузащитник «Зенита» Вендел вернется из отпуска в расположение российского клуба.

— Удивила фраза Сергея Семака о том, что никто не может гарантировать своевременное возвращение из отпуска Вендела?

— Ну так я об этом и говорю. Видите, не могут гарантировать... А как иначе? У бразильцев по жизни самба и карнавал в голове. А вот когда деньги закончатся, они начнут вспоминать РПЛ. (Улыбается.) Но пока у Вендела в мыслях пляж, океан, и понеслось... Зачем ему сейчас Россия?

— Вендел один из лучших, если не лучший игрок нашего чемпионата?

— Как вам сказать... А где российские-то футболисты? Вендел — добротный полузащитник. Но я не знаю, что он за человек. Это же совсем другой менталитет. Бразильцы — сложные ребята, тем более когда поймали легкую славу. Думаю, в «Зените» держат в голове вариант, при котором Вендел не вернется, и изо всех сил ищут на стороне игроков для очередного чемпионства. Это немного расстраивает.

— Что именно?

— Такое время хорошее, чтобы заняться внутренними проблемами, растить своих футболистов, делать ставку на воспитанников школ и академий! Отношения с ФИФА и УЕФА остаются натянутыми. Так займитесь своими ребятами! Нет же, привозим легионеров... Получается, в Норвегии можно воспитывать игроков, а у нас — нет? Уверен, что за то время, что нас отлучили от международного футбола, мы могли бы налепить много интересных и талантливых ребят. А у нас, как вы говорите, Вендел — один из лучших в РПЛ...

Полностью интервью Овчинникова читайте на сайте «СЭ»

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
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