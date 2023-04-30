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Сегодня, 18:53

Овчинников заявил, что Халк ему нравится больше, чем Малком

Алина Савинова
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Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников сравнил форварда «Зенита» Малкома с экс-игроком петербургской команды Халком и Вагнером Лавом, выступавшим за ЦСКА.

— Мне больше симпатичен Халк. Малком тоже хороший парень. Но вообще-то я мальчиков не люблю. Вот за сколько их купили? — приводит «РБ Спорт» слова Овчинникова.

— Халка за 60 миллионов евро, Малкома — за 40.

— Ну вот и вся разница. 60 миллионов кто мог потратить в те времена на игрока? Только «Зенит». Хотя деньги водились по карманам у многих.

— Вагнера Лава, игравшего за ЦСКА, можно с ними сравнить?

— Я бы не ставил их на одну доску. Все игроки разные и все хорошие. Но это не наш футбол, вот в чем дело. Бразильцы, аргентинцы — это все интересно. Но сейчас, когда мы вылетели из европейского футбола на энное количество лет, надо больше внимания уделять своим.

В матче 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:1) Малком оформил покер. Теперь на его счету 22 гола в текущем сезоне чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-ovchinnikov-halk-poluchshe-malkoma-no-e-to-vse-ne-nash-futbol/
Малком Филипе (Малком)
РПЛ
ФК Зенит
Валерий Овчинников
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