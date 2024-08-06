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Сегодня, 20:24

Овчинников: «С детства хотел играть в московском «Динамо» и не думал о «Реале»

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Бывший голкипер московского «Динамо» Сергей Овчинников заявил, что у него не было желания переходить в топовый европейский клуб.

«Я, например, с детства хотел играть в московском «Динамо», мне никаких «Реалов» не надо было. Ну зачем это мне? Я же русский. Мы же любим своего ребенка не за то, что он хороший, а за то, что свой. С футбольными командами то же самое», — сказал Овчинников Metaratings.

Овчинников является воспитанником московского «Динамо». Помимо «бело-голубых», в России голкипер выступал за «Локомотив». С 1997-го по 2001 год он играл в чемпионате Португалии, защищая цвета «Бенфики», «Алверки» и «Порту».

Источник: Metaratings.ru
Сергей Овчинников (футбол)
ФК Динамо (Москва)
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