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Сегодня, 16:58

Овчинников назвал Галактионова самым прогрессивным молодым тренером России

Михаил Галактионов.
Фото ФК «Локомотив»
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Экс-вратарь сборной России и «Локомотива» Сергей Овчинников считает главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова самым прогрессивным молодым тренером страны.

«Кто производит лучшее впечатление? Галактионов. Очень яркая личность в тренерском цехе. Он понимает, в какой футбол он хочет играть, как должен развиваться клуб. Из молодого поколения это наиболее прогрессивный российский тренер, цитирует Овчинникова Sport24.

Галактионов тренирует «Локомотив» с 2022 года. По итогам сезона-2023/24 заняла 4-е место в чемпионате России, набрав 53 очка.

В текущем розыгрыше РПЛ команда под руководством 40-летнего россиянина идет на 3-м месте в турнирной таблице с 27 баллами.

Мурад Мусаев, Михаил Галактионов и&nbsp;Сергей Семак. Битва в тренерской: Мусаев, Галактионов, Семак — и при чем тут Биджиев. Колонка Казакова

Источник: Sport24
Сергей Овчинников (футбол)
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов

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